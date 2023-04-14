اليوم السابع
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بايدن يدعو لندن للعمل "بشكل أوثق" مع دبلن بشأن إيرلندا الشمالية

الجمعة، 14 أبريل 2023 06:00 ص
بايدن يدعو لندن للعمل "بشكل أوثق" مع دبلن بشأن إيرلندا الشمالية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، المملكة المتحدة إلى التعاون "بشكل أوثق" مع إيرلندا لحفظ السلام في مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وأكد بايدن في خطاب أمام البرلمان الإيرلندي في دبلن: "أعتقد أن المملكة المتحدة يجب أن تعمل بشكل أوثق مع إيرلندا في هذا الشأن، يجب ألا يسمح أبدا بعودة العنف السياسي إلى هذه الجزيرة".

ووصل بايدن إلى بلفاست، في وقت سابق، وسط احتجاجات عنيفة ضد اتفاقية "الجمعة العظيمة" لعام 1998، والتي أنهت 30 عاما من الصراع العنيف في إيرلندا الشمالية.

وكان في استقبال بايدن في مطار بلفاست، رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، بينما أشاد البيت الأبيض بالتقدم الهائل الذي تم إحرازه منذ توقيع الاتفاقية قبل 25 عاما.

وقبل وصوله، قال بايدن وهو من أصول إيرلندية، إنه يتطلع إلى الاحتفال بالذكرى السنوية في بلفاست و"التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على السلام وتشجيع الرخاء".


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