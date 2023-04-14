وكتب دار في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، حسب ما أوردته صحيفة /دون/ الباكستانية، اليوم الجمعة أن "السلطات الإماراتية أكدت لصندوق النقد الدولي دعمها بقيمة مليار دولار أمريكي لباكستان".



وأضاف أن مصرف دولة باکستان "يعمل الآن للحصول على الوثائق اللازمة لتسلم الوديعة المذكورة من السلطات الإماراتية".



وبشكل منفصل، أعلن دار أن بنك الاستثمار الاجتماعي سيتلقى اليوم أيضًا الدفعة الثالثة والأخيرة من البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة 300 مليون دولار، من أصل قرضه البالغ 1.3 مليار دولار.



وقال في تغريدة آخرى: "سيحصل مصرف دولة باکستان اليوم على مدفوعات ثالثة وأخيرة في حسابه بقيمة 300 مليون دولار من التسهيلات المعتمدة للبنك الصيني والتجارى الصينى والبالغة 1.3 مليار دولار (والتي سددتها باكستان في وقت سابق)".



جدير بالذكر أن أموال الإنقاذ من صندوق النقد الدولي تشكل شريان حياة اقتصادياً لباكستان التي تُسابق الزمن لتجنب التخلف عن سداد ديونها.