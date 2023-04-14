انعقاد المؤتمر السنوى لاتحاد الأسلحة الأمريكى بمشاركة المرشحين الجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن أبرز المرشحين المحتملين فى السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية سيشاركون فى المؤتمر السنوى للاتحاد الوطنى للأسلحة، والذى يأتى بعد عدد من حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن المؤتمر عقد العام الماضى بعد حادث أوفالدى بتكساس، ويعقد هذا العام بعد حادثى ناشفيل ولويسفيل. وللعام الثانى على التوالى، ينعقد المؤتمر فى غضون أيام من حوادث إطلاق نار صدمت البلاد. ويبدأ المؤتمر الذى يستمر لثلاثة أيام، الجمعة، وسيشمل الآلاف من أعضاء الاتحاد الأكثر نشاطا فى مركز مؤتمرات إنديانابوليس، ويشارك فيه كبار المرشحين فى السباق الجمهورى، وهو أمر يمكن أن يحدد الجزء المبكر من السباق التمهيدى الجمهورى المقرر العام المقبل.

وذهبت الوكالة إلى القول إلى أن تلك المشاركة توضح الحقيقة الصارخة بأن حوادث إطلاق النار قد اصبحت من نسيج الحياة الأمريكية، حتى أن الاتحاد الوطنى للسلاح لم يعد يضع جولا زمنيا لاجتماعاته حولها، ولا يرغبون حقا فى فعل هذا، حيث يأتى المؤتمر هذا العام فى الذكرى الثانية لإطلاق النار فى منشأة فيدإكس فى إنديانبوليس، والذى أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

ويصف الاتحاد المؤتمر بأنه واحدا من أهم الفعاليات السياسيةفى الولايات المتحدة وأكثرها شعبية، والذى يأتى بمشاركة كبار قادة التعديل الثانى للدستور الأمريكى، فى إشارة إلى هؤلاء المؤيدين للحق فى حمل السلاح.

وسيشارك الرئيس السابق دونالد ترامب فى المؤتمر، فى أول ظهور علنى له منذ توجيه اتهامات له فى نيويورك الأسبوع الماضى فى قضية أموال الصمت للمثلة ستورمى دانيالز.

كما سيشارك أيضا نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذى يبحث بدوره الترشح فى سباق 2024. وستكون هذه المرة الأولى التى يشارك فيها الثنائى ترامب وبنس فى نفس الفعالية فى نفس اليوم منذ وقوع الخلاف بينهما فى أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس.

ويشارك أيضا فى المؤتمر اثنان من أبرز منتقدى ترامب، وهما حاكم أركنساس السابق أسا هاتشينسون، الذى أعلن خوض السباق الرئاسى مؤخرا، وحاكم نيو هامبشير كريس سانانو، الذى ربما يترشح بدوره. وتشارك بخطاب مسجل نيكى هالى، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، التى أعلنت ترشحها أيضا، وسيناتور كارولينا الشمالية تيم سكوت الذى شكل لجنة لبحث ترشحه، وكذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتس، الذى يعتبر أبرز منافس محتمل لترامب حتى الآن.