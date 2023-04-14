انتشال جثة طفل رضيع بأحدى الترع في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أنتشل أهالي قرية ريده في مركز المنيا، جثة طفلة رضيعه مجهولة عمرها عدة شهور من داخل ترعة، كما تم العثور علي جثة طفل عمره 10 سنوات، داخل ترعة مكين بمركز أبوقرقاص ورجحت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية حول الواقعتين، وتكثغ إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات، وتم إيداع الجثتين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة الطفل "سعد.م" 10 سنوات، داخل ترعة جانبية بقرية مكين التابعة للوحدة المحلية بأتليدم في جنوب مدينة أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تم انتشال الجثة ونقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي، وأفادت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بجمع المعلومات ومعرفة ظروف وملابسات الحادث.

كما تلقي مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة طفله رضيعه مجهولة الأسم والعنوان، داخل ترعة الجانبية بقرية ريدة التابعة لمركز المنيا، وجري نقلها إلي مشرحة المستشفي المركزي.

وأفادت التحريات الأولية أن الجثة لطفله رضيعه تبلغ من العمر عدة شهور، وتم العثور عليها داخل الترعة بقرية ريدة التابعة للوحدة المحلية لبني محمد سلطان، في غرب مركز المنيا، وتكثف إدارة البحث من جهودها لتحديد هوية وأهلية الجثة وكشف ظروف وملابسات الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.