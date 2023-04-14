وأضافت أنه ومن المتوقع خلال المحادثات بين المستشار الألماني والرئيس السويسرى مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية بين البلدين، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.. مشيرة إلى أنه سيتم أيضا مناقشة الوضع الأمني ​​الحالي في أوروبا بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية.



ومن ناحية أخرى، أوضحت كريستيان هوفمان أن المستشار الألماني أولاف شولتس سوف يتوجه إلى لشبونة يوم الأربعاء 19 أبريل ويلتقي برئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا.. مشيرة إلى أن شولتس وكوستا سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والأوروبية والسياسات الاقتصادية الحالية.