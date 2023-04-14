وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" أنه تم تسجيل هزة في شرق حماة بـ 69 كم بقوة 2.5 درجة، وشمال اللاذقية بـ 22 كم بقوة 2.2 درجة، و7 هزات فى لواء اسكندرون بقوة بين 2.3 و3.2 درجة، و3 هزات في البر التركي بقوة بين 2.6 و4.2 درجة.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أى أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.