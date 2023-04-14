وقال أوربان - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "فى الواقع إن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية، والانخفاض فى المؤشرات الاقتصادية هناك هائل، وهو أمر مفهوم تماما بسبب الحرب، من الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها".

وأشار أوربان إلى أن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم.

وتابع: "هذه مبالغ هائلة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات التى يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبى. ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يستمر بشكل دائم".

وأشار إلى أنه من خلال الميزانيات المشتركة للاتحاد الأوروبى تشارك المجر فى تمويل أوكرانيا أيضا، ولكن على الرغم من ذلك فإن وضع الأقلية الهنغارية فى منطقة زاكارباتية الأوكرانية يتدهور باستمرار.

وعبر أوربان عن اعتقاده بأن أوروبا غير جاهزة لتغيير موقفها من الأزمة الأوكرانية والعقوبات، مضيفا:"إننا لسنا مستعدون لأن يجبر الرأى العام الأوروبى والقادة الأوروبيين على تغيير موقفهم من الأزمة الأوكرانية وسياسة العقوبات لكن لحظة الحقيقة ستأتى، لأن ما يحدث الآن يدمر أوروبا وأمنها واقتصادها".