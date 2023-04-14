اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الفلاحون بعد زيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب: شكرًا يا ريس.. فيديو

الجمعة، 14 أبريل 2023 05:40 ص
الفلاحون بعد زيادة سعر توريد القمح لـ1500 جنيه للإردب: شكرًا يا ريس.. فيديو الفلاحون

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توجه عدد من الفلاحين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد زيادة سعر توريد إردب القمح لـ1500 جنيه، مؤكدين أن الرئيس السيسي يضع ضمن أولوياته دعم الفلاح، وأن سعر إردب القمح 2023 مناسب جدًا، وزاد الضعف.
 
 
 
 
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
 
 
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
 
 
 

الفلاحون يشكرون الرئيس

الرئيس السيسي

زيادة سعر توريد القمح

سعر توريد القمح 2023

سعر اردب القمح 2023

سعر القمح الجديد

أسعار القمح 2023

دعم الفلاح

1500 جنيه سعر اردب القمح



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الجمعة، 14 أبريل 2023 05:45 ص

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