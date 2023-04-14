"الطمع القاتل".. شريف دفع 1.5 مليون جنيه لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسنى

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة الثالثة و العشرون

يقول شريف الشناوى، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع للمستريح مبلغ 1.5 مليون جنيه، بعدما جمع الأموال من والده وأشقائه، موضحاً أنه يعانى بعد ما دفع كل ما يملك للمستريح.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا أبويا مرض ومكنتش لاقى أي فلوس أعالجه بيها لحد ما توفى، انا دفعت 1.5 مليون جنيه وعايز حقى وفلوسى مش عايزين أكتر من كده".