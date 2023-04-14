الصين تجرى بنجاح اختبار اعتراض صواريخ فى منتصف المسار من الأرض

وحظرت الإدارة دخول السفن إلى المنطقة يوم الأحد المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء، بحسب بيان صحفى صدر الخميس وأوردته شبكة /سي جي تي إن/ الإخبارية الصينية.

يأتى هذا الإعلان بعد أن أجرت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق انتهت رسميا يوم الاثنين الماضي ردا على زيارة عبور قامت بها الرئيسة التايوانية تساى إنج وين إلى الولايات المتحدة، حيث التقت برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

ولا تزال التوترات مستمرة، وأرسلت الصين طائرات حربية تحلق نحو تايوان أكثر من 200 مرة مطلع الأسبوع الجاري، بينما طوقت سفنها البحرية الجزيرة.