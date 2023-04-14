ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن دودا قوله بعد محادثات مع نظيره النمساوى ألكسندر فان دير بيلين في العاصمة فيينا "أعتقد أن هذه محاولة لتخويفنا وإغراقنا في الذهان، لن نخاف".



وأضاف رئيس وزراء بولندا أن هذه الخطوة كانت تستهدف أوروبا الغربية بشكل أساسي ، وكانت تهدف إلى خلق انطباع بأن روسيا كانت تقترب من ترسانتها النووية من الغرب.



وتابع أنه قلق أكثر بشأن محطات الطاقة النووية التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.



كان الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن قد بحث اليوم الجمعة مع نظيره البولندى أندريه دودا، الذي بدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل التغلب على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتكثيف جهود الإغاثة الإنسانية، إلى جانب دعم العلاقات الثنائية وتعزيز العمل الأوروبي المشترك.



وخلال الاجتماع، تعهدت النمسا بتقديم الدعم ل بولندا في استقبال اللاجئين الأوكرانيين وإزالة الألغام إلى جانب قضايا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.