الدفاع الكندية: وصول 8 دبابات من طراز ليوبارد-2 إلى بولندا تمهيدا لتسليمها إلى أوكرانيا

كتب محمد جمال

قالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الجمعة إن ثمانى دبابات من طراز ليوبارد-2 كانت أوتاوا قد وعدت بتسليمها إلى كييف لمساعدتها فى التصدى لروسيا، وصلت إلى بولندا المجاورة، بحسب سكاى نيوز.

وكانت أوتاوا أعلنت فى فبراير أنها ستضاعف عدد الدبابات التى وعدت قبل شهر من ذلك بأن تسلّمها إلى كييف.

والدبابة ليوبارد 2 هى مدرّعة ألمانية تبلغ زنتها 55 ألف كلغ وهى تشكل العمود الفقرى للترسانة العسكرية الكندية وواحدة من أكثر أسلحتها تقدّماً.

وجاء فى تغريدة أطلقتها أناند "وصلت إلى بولندا كل دبابات ليوبارد-2 التى تعهّدت كندا تزويد أوكرانيا بها".

وتابعت "سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا وتزويد الأوكرانيين ما يحتاجون إليه من أدوات للقتال والانتصار فى هذه الحرب".

والشهر الماضى زودت ألمانيا وبريطانيا أوكرانيا 18 دبابة ليوبارد-2 و14 دبابة من طراز تشالنجر-2، وكلّها مدرّعات متطورة جاهزة للاستخدام على خط الجبهة بعدما استكملت القوات الأوكرانية التدرّب عليها.

والدبّابات التى طالبت بها أوكرانيا لمدة طويلة وصلت فى الوقت المناسب لهجوم من المتوقّع ان تشنّه القوات الأوكرانية فى الربيع.

إلى ذلك تعهّدت إسبانيا تزويد أوكرانيا ست دبابات ليوبارد. بدورها تعهّدت الولايات المتحدة تزويد كييف 31 دبابة أبرامز، لكنّها أشارت إلى تعذّر تسليمها قبل الخريف.