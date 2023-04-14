وقالت الوزارة -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن سفن أسطول المحيط الهادي ستنفذ مهامها العسكرية في إطار مجموعات ضاربة ومضادة للغواصات وفرق لسفن الإنزال في إطار التفتيش غير المعلن للاستعداد القتالي.



وأضافت أنه ستجرى تمارين لأطقم السفن القتالية على طول مسار حركة السفن، حيث ستعمل الأطقم على وضع خوارزميات مختلفة للإجراءات عند أداء المهام البحرية بما في ذلك السيطرة على الأضرار في البحر، والتدريب مع استخدام أنظمة رادار الملاحة.



كما سيتم أثناء التفتيش أيضا تقييم المهارات العملية للضباط في الملاحة ومناورة السفن أثناء تنفيذ مهام التشتت في المناطق البحرية في إطار المجموعات التكتيكية وتنظيم الدفاع الجوي والبحث عن الألغام.