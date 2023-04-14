اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 02:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداعية مصطفى حسنى خلال ندوته بجامعة حلوان: حب الوطن عبادة

الجمعة، 14 أبريل 2023 02:33 م
الداعية مصطفى حسنى خلال ندوته بجامعة حلوان: حب الوطن عبادة حفل جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسنى بعنوان خواطر رمضانية، والتى لاقت استحسان وحضور طلابى واسع.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الداعية مصطفى حسنى وأهداه درع الجامعة، مؤكدًا خلال لقاءه به على أهمية دور شباب الدعاة فى تعريف الشباب بأهمية الاعتدال وحب الوطن ودورهم القوى فى بنائه، بجانب الاهتمام بدينهم واتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى حب موطنه.

ومن جانبه تحدث الداعية الإسلامى مصطفى حسنى فى عدد من الموضوعات مثل رسالة الإسلام التى جاءت مناسبة للجميع ليشعرون بمكانتهم، وجاءت رحمةً للعالمين، كما أن لغة الإسلام هى لغة مخاطبة للعقول، بالإضافة للحديث عن التوبة فهى مفتوحة للجميع فى أى وقت والله يستقبل كل من يطرق بابه حتى العاصى تقبل توبته.

كما أكد حسني أن الاسلام دين المعاملة وهى أحد الأسس الجوهرية فى الدين الإسلامى فالإسلام ليس دين عبادات فقط بل دين معاملات ويجب أن يتحلى المسلم بالصفات الحميدة.

وخلال فقرة التساؤلات أجاب الداعية عن سؤال عن العبادات في شهر رمضان والموانع الشرعية فى تأديتها وكيف يجب أن يستغل الإنسان وقته فى العبادة من خلال الطرق المختلفة، مع وضع كل شئ في مكانه الصحيح فالعمل عبادة واحترام مواعيده ثواب كبير، وحب الأسرة وتلبية احتياجاتها عبادة، لذا يجب أن يكون بجانب عمل الفرائض والسنن اتباع نهج الرسول والصحابه في القيم المختلفة من العمل واحترام الأسرة، والتحلي بالسلوك الحميد، وحب الوطن فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا في حب الوطن فكانت أحب البلاد إلى قلبه مكة المكرمة وعندما انتقل للمدينة المنورة دعا الله عز وجل بجعل البركة فيها.

جدير بالذكر أن الندوة جاءت تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق رئيس قسم الإعلام ، الدكتور كريم همام رائد اسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، وعقدت الندوة بمجمع الفنون والثقافة برئاسة الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون و الرئيس التنفيذي للمجمع، وأدار فعاليات الندوة الدكتور محمد فتحي المدرس بقسم الإعلام.


جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

مصطفى حسنى



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة حلوان: بدء الحفر بالمجمع الطبى.. ويؤكد: المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:56 م

"E-Rally "جامعة حلوان يحصد جوائز تحدى المركبات بالإمارات ويتأهل للنهائيات بأمريكا

الأربعاء، 12 أبريل 2023 10:08 ص

مركز جامعة حلوان للأفراد ذوي الإعاقة يعقد ملتقى لمنسقي أنشطة الأشخاص

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:12 م

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة حلوان يكرمان الفائزين بمسابقة الأنشطة الطلابية

الإثنين، 10 أبريل 2023 11:46 م

رئيس جامعة حلوان: مستشفى بدر الجامعى يستقبل 13 ألف مريض ويجرى 250 عملية شهريا

الإثنين، 10 أبريل 2023 10:31 ص

انطلاق الدورة الرمضانية لمركز المنشآت الرياضية بجامعة حلوان

الأحد، 09 أبريل 2023 11:13 ص

التحول للسيارات الكهربائية.. تعاون بين جامعة حلوان والعربية للتصنيع

الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة