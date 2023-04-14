الداخلية تنفى إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم بإلغاء ا لإفطار الثانى لأهالى منطقة المطرية بالقاهرة لدواعى أمنية.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه.