الرئيسية أخبار عاجلة الداخلية تنفى إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية الجمعة، 14 أبريل 2023 03:10 م حفل إفطار المطرية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثانى لأهالى منطقة المطرية بالقاهرة لدواعى أمنية. وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه. افطار رمضان افطار المطرية حفل افطار اليوم السابع بلس خليك واعى الموضوعات المتعلقة مطبخ الخير بقرية كفور بلشاى بالغربية ينجح فى توزيع 25 ألف وجبة إفطار .. صور الجمعة، 14 أبريل 2023 01:00 ص أهالى قرية مجريا بالمنوفية ينظمون أطول مائدة إفطار جماعى فى شهر رمضان.. صور الخميس، 13 أبريل 2023 07:19 م أكثر من 150 سنة وقت الإفطار.. قصة وتاريخ مدفع رمضان بالأقصر الخميس، 13 أبريل 2023 09:30 م محافظ الأقصر يشارك في حفل إفطار عمال النظافة.. صور الخميس، 13 أبريل 2023 10:07 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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