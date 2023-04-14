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الداخلية تنفى إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية

الجمعة، 14 أبريل 2023 03:10 م
الداخلية تنفى إلغاء الإفطار الثانى لأهالى المطرية حفل إفطار المطرية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بشأن الزعم بإلغاء الإفطار الثانى لأهالى منطقة المطرية بالقاهرة لدواعى أمنية.
 
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لم تتلق أية طلبات بشأن إعداد الإفطار المشار إليه.
 
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