الداخلية تضبط تشكيلات عصابية تسرق المواطنين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم مقص حديدى - سلاح أبيض حال قيامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات وإستقلالهم سيارة قيادة أحدهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة ، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

ونجحت الجهود في ضبط (سيدتين – مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل".. وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.