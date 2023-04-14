اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أبريل 2023 01:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط تشكيلات عصابية تسرق المواطنين بالقاهرة

الجمعة، 14 أبريل 2023 12:56 م
الداخلية تضبط تشكيلات عصابية تسرق المواطنين بالقاهرة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط  3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزتهم مقص حديدى - سلاح أبيض حال قيامهم بالشروع فى سرقة كابلات كهربائية من أحد المخازن التابعة لإحدى الشركات وإستقلالهم سيارة قيادة أحدهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما "مستأجرة"  بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - سلاح أبيض - هاتف محمول - مبلغ مالى).. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة ، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
 
 
ونجحت الجهود في ضبط (سيدتين – مقيمتين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب"النشل".. وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
 
 

سرقه

سرقه كابلات

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة