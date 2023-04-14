اليوم السابع
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التعليم: مراجعة كتيب المفاهيم للثانوية العامة وتجهيزه قبل الامتحانات

الجمعة، 14 أبريل 2023 07:00 ص
التعليم: مراجعة كتيب المفاهيم للثانوية العامة وتجهيزه قبل الامتحانات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بمراجعة كتيب المفاهيم وإعدادها وتجهيزها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أن كتيبات المفاهيم موجودة فى المديريات منذ العام الدراسى الماضى، ويتم تسليمها للطلاب داخل لجان الامتحانات، مشددة على أنه لا يوجد أى تغيير فى المناهج ومن ثم سوف يسلم الطلاب نفس كتيب مفاهيم العام الماضى ويحتوى على القواعد والقوانين التى يحتاج الطالب إلى حفظها للوصول إلى الإجابات المطلوبة، مضيفة أن امتحانات الثانوية العامة سوف تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق للتأكد من تحقيق نواتج التعلم المطلوبة فى كل مادة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


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