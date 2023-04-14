البترول: خطة لزيادة الإنتاج البترولي من سيناء والصحراء الشرقية والغربية

كتبت مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدوري الثاني لمتابعة إجراءات وخطط رفع الكفاءة التشغيلية ل شركات الإنتاج البترولي ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى، وتم خلاله استعراض الملامح الأساسية لخطة رفع كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمناطق سيناء والصحراء الشرقية والغربية، واستعرض الاجتماع كذلك نتائج الإجراءات الحالية لتحسين كفاءة العمليات والتنسيق المشترك بعدد من شركات الإنتاج بمنطقة الصحراء الشرقية.

وأكد المهندس طارق الملا، في بيان صحفي، أن التعاون والتنسيق بين شركات الإنتاج البترولي هو أحد التوجهات التي تنتهجها استراتيجية قطاع البترول لدعم قدرة الشركات على تنفيذ عملياتها بكفاءة وفعالية أكبر بما يعمل على الاستفادة من كافة الفرص الإنتاجية الممكنة وتعزيز معدلات الإنتاج.

أشار إلى أن مناطق سيناء وصحراء مصر الشرقية والغربية تشهد خطوات من قطاع البترول في هذا الشأن من أجل استثمار الفرص والاحتمالات بمختلف الوسائل التقليدية وغير التقليدية.

أضاف "الملا"، خلال الاجتماع الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة العمليات والأنشطة وتكاملها في عدد من مناطق الإنتاج بالصحراء الشرقية من خلال اللجنة الفرعية التي تقودها الشركة العامة للبترولـ وتشمل مناطق إنتاج كل من شركات بتروأمير ومجاويش والفنار ووادى السهل ، وبترونفرتيتى، وما تستهدفه هذه الإجراءات من تحسين في المردود الإنتاجي واقتصاديات التشغيل.

كما تابع الوزير الملامح الرئيسية لخطة التنسيق لدعم كفاءة العمليات والأنشطة لشركات الإنتاج البترولي ذات المعدلات الإنتاجية الصغرى بمنطقتي الصحراء الغربية وسيناء وذلك في ضوء مناقشات وتوجيهات الاجتماع الدوري الذى عقده الوزير قبل أسابيع قليلة.