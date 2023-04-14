الأقصر تنفذ مسابقة الصوت الذهبي لحفظة القرآن الكريم بمركز شباب أصفون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ مركز شباب أصفون التابع لإدارة شباب إسنا جنوب الأقصر، فعاليات مسابقة الصوت الذهبي في حفظ القرآن الكريم والابتهالات الدينية والتواشيح.

وقام بتحكيم المسابقة فضيلة الشيخ محمد أحمد محمد من قبل إدارة أوقاف أصفون، وبحضور لفيف من مشايخ الأوقاف بأصفون، حيث يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بتطوير وتنمية مواهب النشء والشباب سواء الرياضية والفنية والدينية وغيرها، من أجل إعداد جيل مثقف واعي يدرك الفهم الصحيح لديه القدرة على مواجهة الفكر بالفكر في ظل تحديات العصر والتطور المتلاحق، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف قطم مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب أصفون.

فيما نفذت إدارة شباب الأقصر، فعاليات كرنفال الأنشطة الرمضانية للنشء بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمشاركة 200 عضو من أعضاء المركز، حيث بدأت فعاليات الحفل بتلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، حيث تقدم أعضاء المركز بإلقاء قصائد المديح، ثم كلمة لأحمد رفاعي عضو مجلس الإدارة الذي رحب فيها بحضور قيادات إدارة شباب الأقصر من الهيئات الشبابية والرياضية ومجالس الإدارات، ثم كلمة للدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، والذي ثمن فيها على الجهد المبذول من إدارة شباب الأقصر، ومركز شباب طيبة العوامية، مؤكداً على تكثيف الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والإجتماعية داخل مراكز الشباب، حتى تشمل رؤية وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة المشاركة داخل مراكز الشباب.

وقدمت شعبة الفن التعبيري العروض الفنية والثقافية التي نالت إعجاب الجميع، وعرض فنون الكاراتيه لأعضاء مركز الشباب ومن ضمنها عرض لقادرون بإختلاف، وذلك بهدف نشر روح السعادة بين النشء من أعضاء مركز الشباب وتعزيز روح الولاء والإنتماء وجعل الرياضة أسلوب حياة، حيث قام بتقديم الفعاليات يوسف شعبان عضوٍ برلمان شباب مصر بمحافظة الأقصر، وشيماء عبد الله من أعضاء مركز الشباب.



الأقصر تنفذ مسابقة الصوت الذهبي لحفظة القرآن الكريم



فعاليات مسابقة الصوت الذهبي لحفظة القرأن الكريم بمركز شباب أصفون