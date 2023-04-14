الأرصاد الفلبينية تحذر من فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية إثر هطول أمطار

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية من أنه قد تشهد أجزاء فى البلاد هطول أمطار ناجمة من منخفض جوى وعواصف رعدية محلية.



كما حذرت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - من أن المنخفض الجوى قد يطلق العنان لحدوث فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية فى البلاد.



كما ستهطل أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية في محافظتي /زامباليز/ و/باتان/، بينما ستكون الأجواء في منطقة /مترو مانيلا/ ومناطق أخرى غائمة مع هطول أمطار متفرقة بسبب عواصف رعدية محلية.