اليوم السابع
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الجمعة، 14 أبريل 2023 06:07 م
أكرم القصاص
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الأرصاد الفلبينية تحذر من فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية إثر هطول أمطار

الجمعة، 14 أبريل 2023 05:21 م
الأرصاد الفلبينية تحذر من فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية إثر هطول أمطار فيضانات
أ ش أ

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية من أنه قد تشهد أجزاء فى البلاد هطول أمطار ناجمة من منخفض جوى وعواصف رعدية محلية.


كما حذرت هيئة الأرصاد - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم /الجمعة/ - من أن المنخفض الجوى قد يطلق العنان لحدوث فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية فى البلاد.


كما ستهطل أمطار متفرقة وتهب عواصف رعدية في محافظتي /زامباليز/ و/باتان/، بينما ستكون الأجواء في منطقة /مترو مانيلا/ ومناطق أخرى غائمة مع هطول أمطار متفرقة بسبب عواصف رعدية محلية.


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