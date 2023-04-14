الآلاف فى صلوات الجمعة العظيمة بكنائس وأديرة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

يشارك الأقباط في صلوات الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة في كنائس واديرة قري ومدن محافظة بني سويف والتي بدأت الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتي الساعة الخامسة مساء وذلك ووسط إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن.

حيث يتراس الانبا غبريال أسقف بني سويف طقس صلوات الجمعو العظيمة بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف وبمشاركة الآباء كهنة الكنيسة ووسط حضور كبير من شعب الكنيسة ، كما يتراس الانبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا صلوات طقس الجمعة العظيمة أو الجمعة الكبيرة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بمشاركة عدد من كهنة الكنيسة وبحضور كثيف من شعب الكنيسة.

ويترأس أيضا القمص باسليوس الانبا بولا وكيل دير الانبا بولا ببوش الصلوات وبمشاركة مجمع اباء الدير وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا بولا بناصر

كما يترأس القمص فام الانطوني وكيل دير الانبا انطونيوس بناصر بمشاركة آباء الدير وذلك بكنيسة دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بناصر صلوات طقس الجمعة العظيمة.

وتقام ايضا صلوات طقس الجمعة في كافة كنائس قري ومدن المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير لرجال الأمن.