استجابة للمواطنين.. إزالة تعديات على الطريق العام والأرصفة بالعمرانية والدقى

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات وضبط المخالفات وإزالتها فى الحال وعدم التهاون حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي هذا الإطار، شن حي العمرانية حملة مكبرة على شارع ناصر الثورة ل رفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، استجابة لشكاوى المواطنين.

ونفذت المحافظة من خلال هيئة النظافة حملة نظافة مكبرة بشارع أبي ربيعة المتفرع من شارع الهرم بحي العمرانية لرفع المخلفات والقمامة منه ورفع كفاءته، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وفي ذات السياق، شن حي الدقي حملة مكبرة لرفع تعديات وإشغالات كشك بشارع السودان مع شارع عمان متعدي على أرصفة المشاة، وذلك بزيادة المسطح المخصص له إلى ثلاثة أكشاك بدلا من واحد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة خصصت عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين بجميع الأحياء والمراكز والمدن واستقبال شكواهم في مختلف المجالات، من بينها مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات، سواء عن طريق الخط الساخن أو الواتس آب إضافة إلى صفحتها الرسمية على فيس بوك، وذلك على النحو التالي:

1- الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام: (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر الخطوط الأرضية وهي: (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722) .

4- تقديم الشكوى بشكل مباشر إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحي التابع له.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.