وقال بيان للحكومة الإيطالية أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (آكى) الجمعة إن المباحثات جاءت خلال لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية مع رئيس إقليم كردستان بمقر الحكومة الإيطالية في روما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء - وفقا للبيان - "قضايا متعلقة بالأجندة الثنائية، بما في ذلك الفرص الاقتصادية ، ويظل التعاون المستمر فى مجالى الأمن والدفاع مهما، إذ يشتمل الحضور الإيطالى فى كردستان على أكثر من 300 جندى يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية فى إطار التحالف الدولى المناهض لداعش".



وأشارت مذكرة الحكومة الإيطالية، إلى أن "الاجتماع الذى يلى ذلك المنعقد فى ديسمبر الماضى، فى إطار زيارة رئيسة الوزراء ميلونى للعراق، يمثل فرصة للتأكيد على الصداقة التقليدية التى تربط إيطاليا بالعراق وبإقليم كردستان الذاتى الحكم"، مبينة أن "الأواصر الثنائية القوية، تساعد على مواجهة التحديات المعقدة للمنطقة، كما تغتنم الفرص المتاحة لصالح الشعوب المعنية".