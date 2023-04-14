إنقاذ 3 أشخاص من أسفل عقار الورديان المنهار بالإسكندرية.. وجارى البحث عن أخرين

كانت منطقة الورديان التابعة لحي غرب محافظة الإسكندرية شهدت انهيار عقار بشارع التلعرقي متفرع من شارع البيهقي خلف شجرة الدر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفري دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحي غرب لمحل الواقعة.

وتبين انهيار عقار بمنطقة الورديان دائرة مينا البصل، وتقوم قوات الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص أسفل العقار ، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحي غرب الإسكندرية لمحل الواقعة ، وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة.