إلغاء الإجازات والعمل بنوبتجيات.. استعدادات عيد الفطر فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تواصل محافظة القليوبية، بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، مثلها كمثل باقى المحافظات، حيث جاء علي رأس تلك الاستعدادات رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات، والبدء فى تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، والتأكد من استعداد المتنزهات لاستقبال المواطنين وأسرهم للتنزه خلال إجازة العيد.

في البداية قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تم التأكيد علي رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري المديريات الخدمية بتدشين غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الاحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي أي بلاغات أو حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري، والتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ، أنه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة، ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات التالفة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.

وشدد المحافظ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالعمل على رفع الإشغالات والقمامة حول أسوار المدارس والمستشفيات والهيئات الحكومية والطرق العامة والميادين، والتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسئولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات، والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الأعياد، وإعادة صيانة الشوارع وتأهيلها من أعمال صيانة وترميم للأرصفة والبلدورات ودهانها وإزالة أي أتربة بجوار الأرصفة ومحولات الكهرباء والاهتمام بالتشجير وتجهيز الحدائق العامة والمنتزهات لاستقبال الزائرين.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء عددا من التوجيهات في القطاعات المختلفة لتنظيم العمل بالمدن من بينها ضرورة تغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات منها أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة، والتأكيد على إنتظام حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء فترة الأعياد.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه تجري المديرية حصرا دقيقا للساحات في الشوارع والميادين الكبرى، وأيضا المساجد والنوادي ومراكز الشباب، لتحديد أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية احتفالًا بالعيد، من خلال تشكيل لجان خاصة باختيار الأماكن والموافقة عليها.

وأوضح "أبو السعود"، أن الشعائر ستبدأ بتكبيرات العيد ثم أداء الصلاة وفق التوقيت المحلي، ليكون بعد شروق الشمس بثلث ساعة أي في تمام الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي للعاصمة بنها

ومن ناحيته أكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه تم التنسيق بين المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد ولزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، مشيرا إلي أنه تم إلغاء الإجازات للطاقم الطبي والتمريض خلال فترة الاحتفالات، وتم التأكيد علي توافر الدم ومشتقاته في بنوك الدم المنتشرة بالمحافظة.

وبدوره قال عيد عبد الله ابو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية بقيادة الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإحتفال بالأعياد.

وأوضح، أنه يتم العمل حاليا على تعديل مواعيد انتاج مخابز المنظومة المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية، على أن تكون المواعيد مناسبة لطبيعة الاستهلاك خلال فترة الإحتفال بالأعياد، والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية، وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار، إلي أنه تم العمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع مع الاستمرار في إقامة الشوادر والمعارض والتوسع في فتح (منافذ توزيع القوات المسلحة ـ أمان التابعة لوزارة الداخلية ـ أهلاً رمضان التابعة للغرفة التجارية بالقليوبية ـ المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة).

وفى هذا السياق قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن العمل قائم علي قدم وساق للاستعدادات لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة أبنائنا الطلاب، والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الإمتحانات ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نهاية العام.