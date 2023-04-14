إصابة 7 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بالمنيا

شهد طريق الصعيد الزراعى السريع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفى فى زمام مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعى السريع مصر- أسوان، أمام قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لأبا البلد فى مركز مغاغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفى الأيمن، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص هم: آيه أحمد فرج 20 عاما، زهراء أحمد عبد العال 20 عاما، أمير جابر سعد 35 عاما، محمد أحمد البدرى 35 عاما، محمد الريدى حيدر 32 عاما، يقيمون فى مركز بنى مزار، وحسام عصام صلاح 25 عاما، مقيم بمطاي، ورجب حسن السيد 60 عاما، مقيم بمغاغة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزى حيث تراوحت الإصابات بين كدمات سحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.