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الجمعة، 14 أبريل 2023 10:30 م
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إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بمركز قوص في قنا

الجمعة، 14 أبريل 2023 10:12 م
إصابة شخص فى حادث انقلاب موتوسيكل بمركز قوص في قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب موتوسيكل، بجوار نقطة إسعاف المسيد التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار نقطة إسعاف المسيد في مركز قوص، وتبين إصابة أيمن إبراهيم محمد، 37 عامًا، أمين شرطة، بجرح قطعى أعلى العين اليسرى، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار نقطة إسعاف المسيد في مركز قوص.
 
تم نقل المصاب إلى مستشفى قوص المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 

 


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