اليوم السابع
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إصابة سيدة وطفلة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى يسير عكس الاتجاه بالمحلة

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:55 ص
إصابة سيدة وطفلة فى حادث تصادم سيارة ملاكى بجرار زراعى يسير عكس الاتجاه بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيبت سيدة وطفلة بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى يسير عكس الاتجاه أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقلهن لمستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على كوبرى الفريق رضا حافظ بميدان الشون.

 


انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم جرار زراعى يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكى، ونتج عنه إصابة سيدة وطفلة وتم نقلهن للمستشفى العام ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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