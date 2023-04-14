إصابة سائق نتيجة حادث تريلا على محور 30 يونيو بالقنطرة غرب في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب سائق بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح ونزيف داخلي بالبطن والمخ وفى غيبوبة تامة نتيجة انقلاب السيارة التى يقودها على محور 30 يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة تريلا نقل جرار رقم 6245 د ا ق مصر مقطورة رقم 3242 د ن ب مصر على طريق محور 30 يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة

عبدة ابراهيم عبدة حسين 38عام مقيم المرج القاهرة مصاب بسحجات وكسور وجروح وغيبوبة تامة مع اشتباة نزيف داخلى بالبطن والمخ .

تم نقل المصاب إلى مستشفى ابوخليفة للطوارىء لاسعافه ورعايته طبيا.

وقامت المحاسب علاء عبادى رئيس قرية الرياح باصطحاب معدات الوحدة المحلية إلى مكان الحادث ونجح فى رفع واستعدال السيارة من على الطريق وإعادة انسياب الحركة المرورية على المحور.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.