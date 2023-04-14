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إسرائيل تغلق المجال الجوي في الشمال والجنوب "استعدادا لتصعيد أمني"

الجمعة، 14 أبريل 2023 01:07 ص
إسرائيل تغلق المجال الجوي في الشمال والجنوب "استعدادا لتصعيد أمني" قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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قرر الجيش الإسرائيلي إغلاق المجال الجوي في الشمال والجنوب أمام الرحلات الجوية المدنية.

وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن القرار جاء "استعدادا لتصعيد أمني".

وأوضحت أن الإجراء يشمل إغلاق المجال الجوي في الشمال بمسافة 6 كيلومترات من حدود سوريا ولبنان، و6 كيلومترات في الجنوب من حدود قطاع غزة، وذلك أمام الرحلات الجوية المدنية.

وأشارت إلى أن قرار الإغلاق سيبقى ساري المفعول حتى يوم الأحد الساعة 19:30.

وتقول مصادر عبرية أن المؤسسة الأمنية تخشى واسع النطاق الجمعة تزامنا مع إحياء يوم القدس.


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