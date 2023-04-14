اليوم السابع
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إسبانيا تشهد انخفاضا فى التضخم ليصل 3.3% مع عدم استقرار أسعار الغذاء

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:46 ص
إسبانيا تشهد انخفاضا فى التضخم ليصل 3.3% مع عدم استقرار أسعار الغذاء التضخم فى اسبانيا
فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن إسبانيا شهدت انخفاض في التضخم في مارس والذى وصل إلى 3.3% من 6% على أساس سنوي في فبراير، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الكهرباء في الوقت الذى تشهد فيه أسعار المواد الغذائية عدم استقرار بشكل واضح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أيضا انخفضت أسعار الوقود 4.2% والكهرباء 16.2% وهو ما أثر على التضخم في البلاد، ووفقا للمعهد الوطنى للإحصاء فإن أسعار المواد الغير غذائية والمشروبات شهدت انخفاض واضح خلال شهر واحد.

يستمر التضخم الثانوي ، الذي يستثني الطعام والوقود غير المعالجين من المعادلة ، في الارتفاع بسرعة ، بنسبة 7.5٪ ، ويمنح فترة راحة لا تقل عن عُشر، و يقيس هذا المؤشر العناصر والخدمات الأقل تقلبًا في السلة ويعكس بشكل أفضل الاتجاه طويل الأجل.

وفى هذا السياق ، انخفضت أسعار الغذاء بنسبة العُشر فقط إلى 16.5% ويعود ذلك أساسا الى البقوليات والخضروات التي زادت أسعارها أكثر من العام الماضى ، وعلى الرغم من الأسماك والحليب والجبن والبيض والزيتون اقل مما كانت عليه في وقت سابق الا ان هذه المجموعة من المواد الغذائية ترتفع أسعارها بنسبة 1.1%.

يكشف المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم في إسبانيا بلغ 3.3٪ في مارس ، أي أقل بمقدار 2.7 نقطة من ذلك المسجل في فبراير، وفي سبتة ، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي من 6.8٪ في فبراير إلى 4.5٪.

وانخفض سعر سلة التسوق بالكاد 0.1٪ في سبتة في مارس مقارنة بشهر فبراير ، وفقًا للبيانات التي نشرها يوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء (INE)، أسعار المواد الغذائية في المدينة اليوم أغلى بنسبة 18.1٪ مما كانت عليه قبل عام، حسبما يشير مؤشر أسعار المستهلك (IPC) إلى أنه حتى الآن هذا العام ، أصبح الغذاء أغلى بنسبة 3.4٪ في المدينة.

 


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