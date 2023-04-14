إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببلطيم فى كفر الشيخ

قال اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، جرى إزالة أساس من البلوك الأبيض على مساحة 100 متر ،والحاله الثانيه إزالة تعدي أساس من البلوك الأبيض على مساحة 400 متر، والحالة الثالثة إزالة تعدي شدة خشبية لدور أرضي على مساحة 100 متر، والحالة الرابعة إزالة أساس من البلوك الأبيض على مساحة 350 متر، والحالة الخامسة ازالة أساس من البلوك الأبيض وعليه سمل خرساني 80 مترا.

وأضاف الفداوي، كما تم ازالة حالتين تعدي بناء بدون ترخيص الحاله الاولي ازاله تعدي بناء بدون ترخيص، عبارة عن فك أعمدة دور ثاني علوي بدون ترخيص بالمدينه، والحاله الثانيه ازاله تعدي في المهد ردم حفر وتم تسويتها حتى مستوى سطح الأرض وذلك في نطاق مدينة بلطيم.