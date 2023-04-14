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أوهمهم بجلب الحبيب.. ضبط دجال ينصب على المواطنين فى الإسكندرية

الجمعة، 14 أبريل 2023 11:56 ص
أوهمهم بجلب الحبيب.. ضبط دجال ينصب على المواطنين فى الإسكندرية شعوذة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت..
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد وضبط (القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها- مقيم بمحافظة القليوبية) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
 
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
 
 

دجال

نصب

احتيال

وزاره الداخليه

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