أوقاف شمال سيناء: فتح باب القبول للراغبين فى العمل خطيب مسجد متطوع معتمد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن فتح باب القبول للراغبين فى العمل خطيب مسجد متطوع معتمد من وزارة الأوقاف، للقيام بأداء خطبة الجمعة بأحد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء.

أوضح بيان مديرية أوقاف شمال سيناء، انه سيتم تحديد موعد لاحقاً لإجراء مقابلة ( واحدة فقط) للمتقدمين بمديرية أوقاف شمال سيناء، بعدها يتم مخاطبة وزارة الأوقاف لاعتمادهم (خطيب مسجد متطوع معتمد من وزارة الأوقاف).

وعلى الراغبين التقدم بملف أوراقهم إلى مقر إدارة الأوقاف التى يرغبون العمل بها، أو إلى قسم شئون المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، على أن يشمل صورة من المؤهل الدراسي، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وصورة شخصية حديثة.

كما يمكن الأستفسار والتواصل بمدير الإدارات/ هاتف ‪0101 496 6644‬‏، وشئون المساجد/ ‏هاتف ‪0115 208 7862‬‏.