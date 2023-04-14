أهالى دمنهور يودعون طفل" الباتيناج" بعد وفاته فى حادث سير

شيع البعض من أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة جثمان الطفل عبد الرحمن الدمنهورى الذى لقى مصرعه فى حادث سير مساء أمس، الخميس، بوسط المدينة أثناء ممارسته لرياضة "الباتيناج" مع أصدقائه.

وانطلقت الجنازة التى شهدها عدد كبير من أصدقاء الطفل المتوفى من مسجد التوبة بدمنهور الذى ضم الصلاة على جثمانه تمهيدا لدفنه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء لنعى الطفل المتوفى المعروف فى مسقط رأسه بطفل" الباتيناج"، الذى لفظ أنفاسه فور دخوله إلى المستشفى متأثر بإصابته البالغة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع" عبدالرحمن ا.ا" 13 سنة مقيم بمدينة دمنهور إثر اصطدامه بسيارة ربع نقل بشارع عبد السلام الشاذلى بدمنهور بالقرب من مبنى الأحوال المدنية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.