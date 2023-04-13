%86 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات الترويج للسياحة الاستشفائية بمصر

يرى قراء اليوم السابع أن تكثيف حملات الترويج للسياحة الاستشفائية في مصر أصبح ضرورة، حيث أجاب ما يقرب من 86% من القراء بـ"نعم" على استطلاع للرأي طرحه اليوم السابع تحت عنوان: "هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الترويج للسياحة الاستشفائية في صحارى مصر؟".

فى حين أجاب ما يقرب من 14% من لاقراء بـ "لا" .

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعم وتنشيط وتشجيع السياحة البيئية والسياحة الاستشفائية، وأن يتم تغيير ثقافة المجتمع والتوعية بحسن معاملة السائحين، وشددوا أيضا على ضرورة دعم السياحة التعليمية والثقافية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة حول خطة وزارة السياحة والآثار للارتفاع بالإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في وضع استراتيجية قومية لتحسين الوضع السياحي في مصر وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.