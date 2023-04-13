‬رئيس القابضة المعدنية: نتفاوض مع شركات آسيوية وأوروبية لتصنيع سيارة كهربائية

أعلن المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن القابضة تتفاوض مع شركات هندية وصينية ومجرية لتطوير سيارة كهربائية في شركة النصر للسيارات.
أشار محمد السعداوي، في تصريحات صحفية خلال حفل افطار اقامته وزارة قطاع الأعمال بحضور الوزير محمود عصمت، أن الشركة مرت بتجربتين لاختيار شريك أجنبي لتصنيع السيارة الكهربائية لكن لم تكتمل، مضيفا أن الشركة العائدة من التصفية تواجه تحديات لإعادة تشغيلها.
وأضاف رئيس القابضة القابضة المعدنية، أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركتين من الصين، وشركة هندية وشركة من المجر تمهيدا للتوصل لشراكة لتصنيع السيارة الكهربائية.
جدير بالذكر أن مفاوضات الوزارة مع شركة دونج فينج الصينية تعطلت ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، رغم مفاوضات استمرت لشهور طويلة،ولجأت الوزارة للاستعانة باستشاري عالمي، لإيجاد سيارة بديلة للسيارة الصينية، لكن ذلك لم يؤدي لاتفاق.
كما كشف محمد السعداوي عن 4 مشروعات جديدة من المستهدف تدشينهم في شركة مصر للألمونيوم انشاء مصهر جديد بطاقة 600 ألف طن، مضيفا أن الاستثمارات المقدرة تتراوح بين 2,7 إلى 3 مليارات دولار.
أوضح أن هناك أكثر من موقع مقترح لإقامة المصنع سواء في منطقة المثلث الذهبي او المنطقة الاقتصادية لقناة السويس “شرق التفريعة” وتم الحصول على الموافقات ولكن جاري دراسة المزايا النسبية لكل منطقة .
وأضاف أن المشروع الثاني يتمثل في انتاج خام البوكسيت الذي يتم استخدامه في انتاج الألومنيوم، الأمر الذي يقلل من فاتورة الاستيراد، لافتا أن المشروع الثالث انتاج الفويل حيث يتم عقد لقاء مع احدى الشركات للدخول في شراكة بعد عيد الفطر، حيث سيتم تدشينه في مصنع نجع حمادي، علاوة على المشروع الرابع وهو انشاء مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، تنتج 1 جيجا، بتكلفة تبلغ لنحو مليار دولار.
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