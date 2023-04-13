‬رئيس القابضة المعدنية: نتفاوض مع شركات آسيوية وأوروبية لتصنيع سيارة كهربائية

كتب عبد الحليم سالم

أعلن المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن القابضة تتفاوض مع شركات هندية وصينية ومجرية لتطوير سيارة كهربائية في شركة النصر للسيارات.

أشار محمد السعداوي، في تصريحات صحفية خلال حفل افطار اقامته وزارة قطاع الأعمال بحضور الوزير محمود عصمت، أن الشركة مرت بتجربتين لاختيار شريك أجنبي لتصنيع السيارة الكهربائية لكن لم تكتمل، مضيفا أن الشركة العائدة من التصفية تواجه تحديات لإعادة تشغيلها.

وأضاف رئيس القابضة القابضة المعدنية، أن الشركة تتفاوض حاليا مع شركتين من الصين، وشركة هندية وشركة من المجر تمهيدا للتوصل لشراكة لتصنيع السيارة الكهربائية.

جدير بالذكر أن مفاوضات الوزارة مع شركة دونج فينج الصينية تعطلت ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي لتصنيع سيارة كهربائية في مصر، رغم مفاوضات استمرت لشهور طويلة،ولجأت الوزارة للاستعانة باستشاري عالمي، لإيجاد سيارة بديلة للسيارة الصينية، لكن ذلك لم يؤدي لاتفاق.