وكيل "صحة جنوب سيناء" يلتقى المتقدمين لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

التقى الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، المواطنين المتقدمين لعمل الفحص الخاص باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة أي شكاوى لهم أو اقتراحات لتطوير منظومة الكشف داخل أقسام القومسيون الطبي بمديرية الصحة بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال جولة لتفقد سير العمل بالمنشآت المختلفة التابعة للمديرية، فى إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لتقديم الخدمة الطبية بمحافظة جنوب سيناء.

تفقد خلال الجولة المعمل المشترك بطور سيناء، وتفقد الأقسام المعملية المختلفة، ومتابعة إجراء الفحوصات المعملية، والتأكد من توافر المستلزمات والكيماويات اللازمة للعمل والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل.

كما تفقد مخازن إدارة الصيدلة التابعة للمديرية، والتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات وتوافرها في ظل الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وكذلك مراجعة ما تم صرفة خلال الفترة الماضية ومطابقته للسجلات.

وزار بعض المكاتب الفنية والادارية بالمديرية ومناظرة العاملين بها لمعرفة أهم معوقات العمل التى تواجههم ومنها " القومسيون الطبى - الشئون الإدارية - مكافحة الأمراض المتوطنة - خدمة المواطنين - مخازن إدارة المعامل " واثناء المرور تم مقابلة المواطنين المتقدمين لعمل الفحص الخاص بإستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة اي شكاوى لهم أو اقتراحات لتطوير منظومة الكشف داخل اقسام القومسيون الطبى.

وأنهى جولة المرور بتفقد سير العمل بادارة طور سيناء الصحية والمرور على سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم والأمصال والتأكد من توافر الأرصدة اللازمة ايضا استعداداً لاستقبال أعياد عيد الفطر المبارك، وأعياد الربيع والقيامة المجيد، ورافقه الدكتور هانى العزبى ، مدير الطب العلاجى بالمديرية وياسر الهادى القائم بأعمال مدير إدارة المعامل.