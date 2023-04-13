وكيل أوقاف الإسكندرية يشهد افتتاح ملتقى الأجيال الرمضانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ملتقى الاجيال الرمضاني لمواجهة الأفكار المغلوطه وغير السويه المقام بمركز شباب الانفوشي بحضور الشيخ حسان الزهيري إمام وخطيب مسجد على بن أبى طالب وذلك وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف و وزارة الشباب والرياضة.

وقال قال مديرية الاوقاف اليوم ، إنه تأتي هذه الملتقيات في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف والهدام وفي كلمته قال وكيل اوقاف الإسكندرية ، ان الأفكار المشوهة والمغلوطه طاعون يفتك بالامم ويهدد استقرارها وواجب العلماء والدعاة والمصلحين أن يتصدوا لها بكل ما أوتوا من قوة ويبين زيفها ويكشفوا خطأها بكشف حقيقة الأمور وتصحيح المفاهيم ليكون المجتمع على بصيرة من أمره.

جدير بالذكر أن وكيل اوقاف الإسكندرية قام بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف وسط من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح للتأكد من جاهزية المسجد و اعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه.