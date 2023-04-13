وفاة مصابين جدد من ضحايا انفجار اسطوانة غاز بعقار فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

فارق اثنين من المصابين في حادث انفجار أسطوانة غاز بعقار في كرداسة الحياة، متأثرين بالحروق التي أصابتهما، ليصل عدد المتوفيين إلى 5 أشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأكدت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 5 منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.