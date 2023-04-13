وفاة بدرية عبد الصبور نقيبة التمريض الشرقية

توفيت اليوم بدرية عبدالصبور، نقيب التمريض بالشرقية، ومديرة ادارة التمريض ذلك بعد ازمة صحية مفاجئة، وتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى بدرية عبدالصبور سيد مدير إدارة التمريض بالمديرية، ونقيبة تمريض الشرقية، والتي وافتها المنية منذ قليل، بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عن عمر يناهز 59 عاماً، وبعد توليها إدارة التمريض لأكثر من 16 عاما، منذ عام 2007.

وأكد وكيل وزارة الصحة علي إخلاصها وتفانيها في العمل خلال فترة عملها، داعياً المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.