وسائل إعلام: لاتفيا أرسلت قوات دعم فنى وحراسة إلى أوكرانيا

وكالات

أفاد موقع "دلفي" نقلا عن وزارة الدفاع اللاتفية بإرسال ريغا قوات "دعم فني وحراسة" إلى أوكرانيا، تقتصر مهامها على مرافقة الشحنات العسكرية وحمايتها، وحراسة السفارة اللاتفية.

ووفقا للموقع، تم إرسال القوات إلى أوكرانيا "لأداء بعض مهام المساعدة، بما في ذلك حراسة سفارة لاتفيا وحراسة الشحن، دون أي مشاركة في الأعمال العسكرية والقتال".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فتحت وزارتا الدفاع والعدل الأمريكيتان تحقيقا في تسرب وثائق سرية تكشف خطط واشنطن و"الناتو" لإعداد قوات كييف الأخير، قبل هجومها المضاد على الجيش الروسي. كما تضمنت المواد معلومات حول وجود مقاتلين من دول "الناتو" وبينها لاتفيا في أوكرانيا.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الجيش الروسي يتابع بعناية التصريحات الأمريكية حول هجوم أوكراني مضاد، ويأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للعمليات العسكرية. وأشار إلى غرق واشنطن وحلفائها حتى آذانهم في أوكرانيا، بغض النظر عن مدى صحة الوثائق الأمريكية المسربة.