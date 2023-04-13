وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن استضاف اليوم مناسبة تشريفية للترحيب بوزيرة دفاع لاتفيا إنارا مورنيكي، في البنتاجون، حيث قال أوستن إن لاتفيا والولايات المتحدة أجرتا مناقشات مثمرة ضمن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية واجتماع وزراء دفاع الناتو في فبراير الماضي، مضيفًا أنه قام أيضًا بزيارة رائعة إلى لاتفيا في أغسطس الماضى.



وتابع وزير الدفاع الأمريكي أن هذا وقت حيوي بالنسبة لأمن أوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا أطلقت منذ أكثر من عام عملية عسكرية غير المبرر في أوكرانيا، بما في ذلك ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية.



وأضاف: "لقد رد الشعب الأوكراني بشجاعة لا تصدق. وأن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها تعهدوا بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة"، قائلاً إن لاتفيا أظهرت قيادة هائلة في تقديم المساعدة الأمنية.



وقال: "أنتم من بين أكبر المساهمين في المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بالنسبة لحجم اقتصادكم"، مشيرًا إلى أن لاتفيا تبرعت بأكثر من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة أوكرانيا في محاربة العملية الروسية.



كما أشاد أوستن بلاتفيا لاستثمارها في قدراتها الدفاعية الخاصة، بما في ذلك إتمام المشتريات الرئيسية للصواريخ وأنظمة راجمات الصواريخ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجود مستمر للقوات في دول البلطيق من خلال التناوب المنتظم.



وقالت مورنيكي إن الولايات المتحدة شريك مهم، وشددت على أهمية استمرار الدعم لأوكرانيا، مشيرة إلى أن لاتفيا تنفق 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالى للدفاع عن نفسها.