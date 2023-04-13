وزيرة الخارجية الألمانية: الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا مركزيًا فى العالم

كتبت: هناء أبو العز

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا على مستوى العالم.

وبدأت بربوك زيارة إلى الصين اليوم الخميس، في مدينة تيانجين الساحليةـ ومن المقرر أن تعقد المحادثات السياسية المركزية يوم الجمعة في العاصمة بكين.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية أن بربوك تزور الصين (من 13 إلى 15 أبريل 2023) وكوريا الجنوبية (من 15 إلى 16 أبريل 2023) بالإضافة إلى ذلك، بصفتها رئيسة مجموعة السبع، تستضيف اليابان اجتماع وزراء الخارجية (من 16 إلى 18 أبريل 2023).

وقبيل توجهها قالت الوزيرة: "إن مع 1.4 مليار نسمة، أي ما يقرب من سدس سكان العالم ، تلعب الصين دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا.. لقد تغيرت الصين في السنوات الأخيرة، لهذا السبب تقوم ألمانيا أيضًا بتعديل سياستها تجاه الصين".

وتابعت قائلة: "الصين شريك ومنافس وهذه بوصلة السياسة الأوروبية تجاه بكين.. في أي اتجاه ستتأرجح البوصلة في المستقبل يعتمد هذا على المسار الذي تختاره الصين.. من خلال استراتيجيتنا الجديدة للصين ، سنأخذ دور الصين المتغير في العالم بعين الاعتبار. بالنسبة لبلدنا، يعتمد الكثير على ما إذا كنا سننجح في تحقيق التوازن الصحيح في علاقتنا المستقبلية مع الصين".