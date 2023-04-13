اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في بورسعيد

الخميس، 13 أبريل 2023 12:18 م
ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل في بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023  لصفوف النقل والشهادات المحلية.
 
أشارت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إلى أنها شددت على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتحمل الموجه العام المسئولية الكاملة عن كل محتواها.
 
وأكدت على أن محافظة بورسعيد تواكب نظام الدولة نحو رقمنة التعليم وتنفرد على مستوى الجمهورية بوجود بنك الأسئلة الالكتروني، وعملية التصحيح المميكن لورقة امتحانات صفوف المرحلة الإعدادية بنظام "البابل شيت"، تلك التجربة الرائدة لبورسعيد والتي جرى تعميمها على جميع صفوف المرحلة الإعدادية.
 
 
 
 
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