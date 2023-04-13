موجز الاقتصاد: المشاط: مصر قدمت نمُوذجًا للدول النامية بإطلاق برنامج "نُوَفِّي"

كتب أحمد حسن

نشر اليوم السابع اليوم الخميس الموافق 13-4-2023 عددا من الأخبار الهامة داخل مصر وخارجها ولعل أبرزها " الرقابة على الصادرات تبحث مع المجالس التصديرية التخلص من مخاطر صناعة المنسوجات، وتأكيد شعبة المستوردين أن إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار.

الرقابة على الصادرات تبحث مع المجالس التصديرية التخلص من مخاطر صناعة المنسوجات

عقدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة السيد المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة اجتماع موسعا بحضور كلا من:

أيمن الذهبي - منسق مشروع اليونيدو، وهاشم عبد القادر - ممثل برنامج الاقتصاد الأخضر، وسامي نجيب - رئيس قطاع الصناعات النسيجية والجلود بمركز تحديث الصناعة.

شعبة المستوردين: إطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات يعزز من جاذبية الاستثمار

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية باعتزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إطلاق المنصة الرقمية لتأسيس الشركات أول يوليو المقبل.

أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر الخميس 13 أبريل 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس عالميا ومحلياً وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2270 جنيها للجرام في تداولات اليوم، وذلك مع عودة الصعود للأونصة لمستوي فوق ألفين دولار لتسجل الأونصة وقت صياغة هذه السطور 2027 دولار.

المشاط: مصر قدمت نمُوذجًا لدول القارة والدول النامية بإطلاق برنامج "نُوَفِّي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة نقاشية نظمها صندوق النقد الدولي حول "أمن الطاقة وتمويل المناخ"، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها في اجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023 بالعاصمة الأمريكية واشنطن

غرفة الحبوب: زيادة سعر أردب القمح المحلى سيساهم في ارتفاع معدلات التوريد هذا العام

شادت غرفة صناعة الحبوب برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة باتحاد الصناعات المصرية بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين "موسم 2023 "،

عضو غرفة الصناعات الهندسية: تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والتصدير

أكد محمد عبد الهادي عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان تعميق الصناعة المحلية وزيادة الانتاج والتصدير يساهم بشكل كبير في تجاوز الأزمات الاقتصادية، لدورهما في تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية.

هيئة الاستثمار وجمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية يبحثان فرص الاستثمار بمصر

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأعضاء جمعية الأعمال التجارية المصرية- السويسرية، فرص الاستثمار في مصر، بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا بالقاهرة.

10.6 مليار جنيه استثمارات بعام 22/2023 لتنفيذ 355 مشروعًا تنمويًا بالقليوبية

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 22/2023 ،

جهاز الإحصاء: 70 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس " نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2021 / 2022.