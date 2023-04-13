مصرع شخص وإصابة 9 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص أعلى طريق الفيوم الصحراوى وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق وتم التحفظ على السيارتين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.