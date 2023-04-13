مصرع شخص وإصابة آخر صدمتهم سيارة نقل أثناء استقلالهما دراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر فى حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بجوار نزلة سعد عطية، حيث اصطدمت سيارة نقل أثناء عبورها بدراجة نارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الباجور، يفيد بورود بلاغ بإصابة شخص ومصرع آخر، فى حادث تصادم مروع بالمنوفية على الطريق الإقليمى أمام نزلة سعد عطية

بالانتقال الفورى والفحص لقوه من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث، والذى تبين له مصرع محمد.ف.ع.ا 39 عاما ومقيم قرية بنهاية التابعه لذات المركز، متأثرا بإصابات خطيرة نتيجة تعرضه لحادث، وإصابة أخر والذى تم وضعه بمستشفى الباجور العام لمعاينة الجثة الطب الشرعى واستخراج تصريح الدفن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





