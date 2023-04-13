مصرع شخص تعرض للاحتجاز بسبب تعطل مصعد عقار في الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للاحتجاز داخل مصعد عقار في الطالبية ، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، واستخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد تعرض أحد الأشخاص للاحتجاز داخل مصعد عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، وتبين أن شخصا تعرض للاحتجاز داخل المصعد نتيجة تعطله، ما أسفر عن مصرعه.

تم استخراج الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.