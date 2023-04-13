مزيلات طبيعية فعالة للتخلص من رائحة العرق.. منها الليمون

كتبت ميرفت رشاد

رائحة الجسم مشكلة شائعة تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، يلجأ معظم الناس إلى استخدام مزيلات العرق ومضادات التعرق لإخفاء رائحة الجسم ومنع التعرق المفرط، ومع ذلك، فإن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تكون ضارة بالبيئة وصحتنا ، هناك العديد من البدائل الطبيعية لمزيلات العرق التي يمكن أن تساعدك على البقاء منتعشًا ورائحة رائعة طوال اليوم، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

6 أشياء يمكن أن تعمل كبدائل طبيعية لمزيل العرق:



1. صودا الخبز

صودا الخبز ، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم ، قلوية ويمكن أن تساعد في معادلة الأحماض المسببة للرائحة على الجلد، كما أن لها خصائص ماصة يمكن أن تساعد في إبقائك جافًا.

ببساطة امزجي كمية صغيرة من صودا الخبز مع الماء لعمل معجون ثم ضعيه على الإبطين، سيساعد ذلك على منع التعرق وتقليل الرائحة.

2. خل التفاح

خل التفاح هو علاج طبيعي شائع للعديد من الأمراض ، بما في ذلك رائحة الجسم، تساعد خواصه الحمضية على خفض درجة حموضة الجلد ، مما يجعلها بيئة أقل ملاءمة لنمو البكتيريا المسببة للرائحة.

اخلطي مقادير متساوية من خل التفاح والماء ، ثم ضعي الخليط على الإبط باستخدام كرة قطنية، ستتبدد رائحة الخل بسرعة ، وتترك رائحتك منعشة طوال اليوم.

3. زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للميكروبات ، والتي يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة على الجلد، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد خصائصه المرطبة على تهدئة وحماية البشرة الحساسة تحت الذراعين.

ضع كمية صغيرة من زيت جوز الهند على الإبطين ثم افركه حتى يتم امتصاصه.

4. بندق الساحرة

بندق الساحرة هو مستخلص نباتي يشيع استخدامه في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية. له خصائص قابضة طبيعية ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في تقليص وشد الجلد، كمزيل للعرق ، يمكن أن يساعد بندق الساحرة في تقليل العرق والرائحة تحت الإبط عن طريق شد المسام وتقليل كمية العرق التي يتم إطلاقها، يمكن أن يساعد أيضًا في قتل البكتيريا المسببة للرائحة على الجلد.

ضع كمية صغيرة من بندق الساحرة على الإبط باستخدام كرة قطنية ثم اتركها لتجف، سيساعدك ذلك على الشعور بالانتعاش والجفاف طوال اليوم.

5. عصير ليمون

يحتوي عصير الليمون على خصائص حمضية طبيعية تجعله مكونًا شائعًا في وصفات مزيل العرق الطبيعي. يساعد حمض الستريك الموجود في عصير الليمون على تحييد البكتيريا المسببة للرائحة على الجلد ، مما يساعد في الحفاظ على رائحتك منعشة.

ما عليك سوى قطع الليمون إلى نصفين وفركه مباشرة على الإبطين، دع عصير الليمون يجف قبل ارتداء الملابس ، واستمتع برائحة الحمضيات المنعشة طوال اليوم.

6. الشبة

إنه ملح معدني له خصائص مضادة للبكتيريا وقابضة ، والتي يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا المسببة للرائحة وتقليل إفراز العرق.

لاستخدام الشب كمزيل طبيعي للعرق ، يمكنك إذابة قطعة صغيرة منه في الماء لعمل رذاذ، يمكنك بعد ذلك رش المحلول على الإبطين أو وضعه بقطعة قطن، دع المحلول يجف قبل ارتداء الملابس.